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        Motosiklet kazasında yaralanan üniversiteli Muaz, 8 gün sonra öldü

        ÇANAKKALE'de2 motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, 8 gün sonra hayatını kaybetti.Kaza, 21 Şubat'ta saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Bertu Kalincik'in kullandığı 67 ABL 612 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Muaz Ali Hacimoğlu yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Muhammet Gül yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haberi alan Hacimoğlu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:35
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        Motosiklet kazasında yaralanan üniversiteli Muaz, 8 gün sonra öldü
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        ÇANAKKALE'de2 motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, 8 gün sonra hayatını kaybetti.Kaza, 21 Şubat'ta saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Bertu Kalincik'in kullandığı 67 ABL 612 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Muaz Ali Hacimoğlu yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Muhammet Gül yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haberi alan Hacimoğlu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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