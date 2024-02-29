Motosiklet kazasında yaralanan üniversiteli Muaz, 8 gün sonra öldü ÇANAKKALE'de2 motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, 8 gün sonra hayatını kaybetti.Kaza, 21 Şubat'ta saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Bertu Kalincik'in kullandığı 67 ABL 612 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Muaz Ali Hacimoğlu yönetimindeki 54 AJN 112 motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Muhammet Gül yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haberi alan Hacimoğlu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:35 facebook

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