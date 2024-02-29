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        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

        Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:38
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        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

        Boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 18.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

        Çanakkale Boğazı dün de 17.30'da trafiğe kapanmış, yaklaşık 22 saat sonra bugün yeniden açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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