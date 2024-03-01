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        Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oluyor

        ÇANAKKALE'de, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürürken, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle boğaz trafiğinin halen çift yönlü olarak kapalı olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:20
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        Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oluyor
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        ÇANAKKALE'de, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürürken, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle boğaz trafiğinin halen çift yönlü olarak kapalı olduğu bildirildi.Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle 28 Şubat'ta saat 17.30'da Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis etkisini kaybetmesiyle birlikte boğaz trafiği dün saat 15.30 itibarıyla tekrar açıldı. Ancak, sisin tekrar etkisini artırması nedeniyle boğaz trafiği aynı gün saat 18.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine bir kez daha kapatıldı. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Gestaş firması tarafından bugün için boğaz hattındaki feribot seferlerinde bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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