Gökçeada'da 14 köpeğin telef edilmesine hayvanseverlerden tepki

Yürüyüşe siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de destek verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını hatırlatan Bektaş, "Adamızın sokak hayvanlarına sahip çıktığını görüyoruz. Son zamanlarda yaşanan hayvan ölümleri bizleri üzmüştür. Bu katliamı yapanların adalet önünde hesap vermesini istiyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.​​​​​​​

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