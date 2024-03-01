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        Gökçeada'da 14 köpeğin telef edilmesine hayvanseverlerden tepki

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde hayvanseverler, biri sahipli 14 köpeğin zehirlenerek telef edilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:13
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        Gökçeada'da 14 köpeğin telef edilmesine hayvanseverlerden tepki
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde hayvanseverler, biri sahipli 14 köpeğin zehirlenerek telef edilmesine tepki gösterdi.

        Ellerinde "Hayvanlara şefkat, doğaya saygı", "Hayvana, doğaya, yeryüzüne özgürlük", "Gökçeada hayvanlarına sahip çıkıyor" yazılı dövizler taşıyan grubun yürüyüşü, Belediye Meydanı'nda sona erdi.

        Düzenleme komitesi adına açıklama yapan Aslı Bektaş, adada yaşanan olay karşısında oldukça üzgün olduklarını söyledi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldığını hatırlatan Bektaş, "Adamızın sokak hayvanlarına sahip çıktığını görüyoruz. Son zamanlarda yaşanan hayvan ölümleri bizleri üzmüştür. Bu katliamı yapanların adalet önünde hesap vermesini istiyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.​​​​​​​

        Yürüyüşe siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de destek verdi.

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