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        2 kişinin öldüğü toprak kaymasına ilişkin 1 gözaltı

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen, 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:30
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        2 kişinin öldüğü toprak kaymasına ilişkin 1 gözaltı
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        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen, 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Kangırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede hayır çeşmesi için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kaydı. Köylüler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan, toprak altında kaldı. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan Refik Bilgiç Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sefer Arslan ile Tahir Ödemiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda alanda çalışma yaptığı belirlenen kepçe operatörü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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