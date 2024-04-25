Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan 'AK DISCOVERY' isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde, saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. İlk gelen bilgilere göre ise olayda 1 personelin yaralandığı öğrenildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, 'AK DISCOVERY' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

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