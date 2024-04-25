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        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını

        ÇANAKKALE Boğazı'nda, 'AK DISCOVERY' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:35
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda, 'AK DISCOVERY' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

        Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan 'AK DISCOVERY' isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde, saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. İlk gelen bilgilere göre ise olayda 1 personelin yaralandığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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