Troya Tüneli'nde seyir halindeki kamyonet yandı; trafik akışı alternatif güzergahtan sağlandı

ÇANAKKALE’de,Assos-Troya Tüneli'nde seyir halindeki bir kamyonet alev alev yandı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tüneli ulaşıma kapatan jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik akışı Nusratlı-Yeşilyurt rampası üzerinden sağlandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Troya Tüneli'nde meydana geldi. Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Ozan A. yönetimindeki 10 LP 304 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen alev aldı. Kamyoneti durdurup aşağıya inen Ozan A.'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri ise trafik akışını durdurdu, sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi. Bölgede trafik akışı Nusratlı-Yeşilyurt rampası üzerinden sağlandı.