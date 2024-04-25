Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını (3)

ÇANAKKALEVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Boğazı'nda, 'AK DISCOVERY' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili Çanakkale Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Barbados bayraklı 107,58 metre boyundaki Ak Discovery isimli kuru yük gemisi 14 mürettebatı ile Mısır ülkesinden Bulgaristan Varna limanına giderken ilimiz Nara burnu açıklarında geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır. Yangına Kıyı Emniyeti römorkörleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında yaralanan 1 mürettebat hastaneye kaldırılmıştır. Boğaz trafiği her iki yönden askıya alınmıştır" denildi.