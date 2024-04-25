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        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını (4)

        BOĞAZTRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜÇanakkale Boğazı'nda, 'Ak Discovery' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan boğaz trafiği, tekrar normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:22 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:22
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını (4)
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        BOĞAZTRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

        Çanakkale Boğazı'nda, 'Ak Discovery' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan boğaz trafiği, tekrar normale döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, geminin çekiye başlanması üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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