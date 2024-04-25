Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını (4)

Çanakkale Boğazı'nda, 'Ak Discovery' isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangın nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan boğaz trafiği, tekrar normale döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, geminin çekiye başlanması üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." denildi.

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