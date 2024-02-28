Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.
"TCSG-28" botu ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 22'si çocuk 46 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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