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        Gelibolu'da öğrenciler atık malzemelerden "Gelecek İçin İleri Dönüşüm" sergisi hazırladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Gelecek İçin İleri Dönüşüm" temalı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:12
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        Gelibolu'da öğrenciler atık malzemelerden "Gelecek İçin İleri Dönüşüm" sergisi hazırladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Gelecek İçin İleri Dönüşüm" temalı sergi açıldı.

        Gelibolu 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan oyuncaklar hazırladı. Bunları sergi haline dönüştüren öğrenciler, "Gelecek İçin İleri Dönüşüm" temasıyla bir sergi açtı.

        Okul Müdürü Cem Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık malzemelerin imha edilme yerine öğrencilerin yetenekli ellerinde yeniden hayat bulduğunu belirterek, "İleri dönüşüm olarak yeniden canlandırıp, kullanılır hale gelişini bu güzel sergide görmek bizleri çok mutlu etti. Sergimiz oldukça ilgi gördü. Bu güzel dönüşümü hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri ile ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

        Sergi açılışına, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Evreşe belde Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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