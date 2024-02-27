Çanakkale'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araç içerisinde 9 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince edilen bilgiler doğrultusunda, dün Ayvacık ilçesi Bademli köyü yakınlarında şüpheli görülen E.C. yönetimindeki 17 HT 101 plakalı araç ve araca öncülük yaptığı tespit edilen 34 BPZ 674 plakalı araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 9 kaçak göçmen ile organizatörler E.C., T.S. ve R.A., yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C. ve T.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:20 facebook

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