Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 17'si çocuk 40 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 17'si çocuk 40 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'KB-20' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 17'si çocuk 40 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 17'si çocuk 40 göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 17'si çocuk 40 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'KB-20' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki toplam 17'si çocuk 40 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Evlendi
        Evlendi
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Adana'da korkunç olay! Eski eşini iş yerinde 'pompalı'yla vurdu!
        Adana'da korkunç olay! Eski eşini iş yerinde 'pompalı'yla vurdu!
        40 ülke 200 şehir gezdi! Türkiye'de evlendi
        40 ülke 200 şehir gezdi! Türkiye'de evlendi
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Almanya için dejavu zamanı
        Almanya için dejavu zamanı
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
        Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 182 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 182 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de zehirlendiği belirlenen 14 köpek telef oldu
        Çanakkale'de zehirlendiği belirlenen 14 köpek telef oldu
        Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarından Kaymakam Abacı'ya ziyaret
        Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarından Kaymakam Abacı'ya ziyaret