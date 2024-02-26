Çanakkale'de 182 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda ve Ezine ilçesinin Tavaklı köyünün İskele mevkisinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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