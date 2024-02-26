Çanakkale açıklarında 91 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 91 kaçak göçmen kurtarıldı, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen ise yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botlarda kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen 19'u çocuk, toplam 91 kaçak göçmeni kurtardı. Ayvacık açıklarında düzenlenen bir başka operasyonda ise Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 11'i çocuk, 24 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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