        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de sağanak sonrası denizin rengi değişti

        Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:18 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:18
        Çanakkale'de sağanak sonrası denizin rengi değişti
        Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti.

        Kent genelinde aralıklarla süren sağanak su birikintilerine neden oldu. Merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.


        Etkisi azalan sağanak sonrası denizin rengi değişti.

        Öte yandan Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı da kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

