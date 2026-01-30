Habertürk
Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 02:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 02:58
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın meydana geldi.


        İl merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

        Güçlü su akışıyla taşan çay, balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince taşkın yaşanan Çanakkale-Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı.

        Kepez Belediyesi ve DSİ ekipleri de bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.


        Öte yandan sel suları nedeniyle mahsur kalan bir minibüs, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

