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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek, Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. Çanakkale Boğazı Kilitbahir köyü açıklarında 7 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 07:32 Güncelleme: 26.02.2024 - 07:35
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek, Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı. Çanakkale Boğazı Kilitbahir köyü açıklarında 7 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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