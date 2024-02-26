Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek, Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı. Çanakkale Boğazı Kilitbahir köyü açıklarında 7 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

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