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        Çanakkale'de Roman müzisyenlerin kurduğu ilahi grubu ramazana hazırlanıyor

        DOĞAN ZELOVA - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Roman müzisyenlerce kurulan ilahi grubu, ramazan ayında iftar programlarında sahne almak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:37
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        Çanakkale'de Roman müzisyenlerin kurduğu ilahi grubu ramazana hazırlanıyor
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        DOĞAN ZELOVA - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Roman müzisyenlerce kurulan ilahi grubu, ramazan ayında iftar programlarında sahne almak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

        Gelibolu Müzisyenlerini ve Hamallarını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Hakan Kurt öncülüğünde bir araya gelen üyeler, Gelibolu Kaymakamlığının da desteğiyle yaklaşık 3 ay önce 10 kişiden oluşan ilahi grubu kurdu.

        Konserler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda hazırlıklarına devam eden, aralarında öğretmen ve belediye çalışanının da olduğu "Şehitler Diyarı Gelibolu İlahi Grubu", ilk kez Berat Kandili'nde sahne aldı.

        Prova yaptıkları salonda kandil akşamı sahneye çıkan müzisyenler, repertuvarlarındaki ilahilerden bazılarını seslendirdi.

        Klarnet, org, kanun, keman, ut, darbuka gibi enstrümanlarla "Canım kurban olsun yoluna", "Vardım Kırklar Yaylası'na", "Hasbi Rabbi" gibi eserleri seslendiren grup, ramazanda Gelibolu ve çevre şehirlerdeki iftar programlarında sahne almayı amaçlıyor.

        - "Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum"

        Dernek Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine, dünyanın en büyük mevlevihanelerinden birinin bulunduğu Gelibolu'da ilahi grubu olmamasından yola çıkarak projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

        Gelibolu'da alanında iyi müzisyenlerin yaşadığını, bundan dolayı ilahi grubunun başarılı olacağına inandığını dile getiren Kurt, "Arkadaşlarımızla tek tek görüştüm. Grubu kurmayı başardık. Yakup Hasan'ın şefliğinde ilerliyoruz. Allah nasip ederse ramazan ayı da geliyor, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." dedi.

        Kurt, Berat Kandili'nde ilk kez halkın karşısına çıktıklarını, bundan dolayı büyük heyecan yaşadıklarını ifade etti.

        Grupta çeşitli kurumlarda çalışan müzisyen arkadaşlarının olduğunu kaydeden Kurt, "Bu nedenle bazen toplandık, bazen toplanamadık. Bu zamana getirmeyi başardık. Kaymakam Bey ve bazı siyasi partiler bize destek verdi. Onlardan aldığımız desteklerle buraya kadar geldik." diye konuştu.

        Kurt, Gelibolu Mevlevihanesi'nde de konser vermek istediklerini sözlerine ekledi.

        İngilizce öğretmeni ve ses sanatçısı şef Yakup Hasan ise Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı'nın destekleriyle grubu kurduklarını belirtti.

        Başarılı olacaklarına inandıklarını anlatan Hasan, "Ekibin adını duyurmasından sonra ülkemizin her il ve ilçesinde, talep edildiği takdirde özel gün ve gecelerde tasavvuf müziği icra etmek istiyoruz. Kaymakam Bey öncülüğünde başlatılan bu organizasyonun üst noktalara taşınmasını istiyoruz." dedi.

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