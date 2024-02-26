Çanakkale açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 91 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botları "TCSG-905" ve "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içindeki 2'si çocuk 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvacık açıklarında farklı bir mevkide can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-111", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.