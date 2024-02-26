Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 91 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 91 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botları "TCSG-905" ve "KB-20" bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içindeki 2'si çocuk 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Ayvacık açıklarında farklı bir mevkide can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-111", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 68 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 68 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de Roman müzisyenlerin kurduğu ilahi grubu ramazana hazırlanıyor
        Çanakkale'de Roman müzisyenlerin kurduğu ilahi grubu ramazana hazırlanıyor
        Avrupa şampiyonu karateci Beyza Akkaya'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Avrupa şampiyonu karateci Beyza Akkaya'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Saliha'yı öldürüp, gömen eşi: Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hasta...
        Saliha'yı öldürüp, gömen eşi: Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hasta...