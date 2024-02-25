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        Avrupa şampiyonu karateci Beyza Akkaya'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

        BURAK AKAY - Türkiye'de karate branşında yetişen genç yeteneklerden 15 yaşındaki Çanakkaleli milli sporcu Beyza Akkaya, yurt içinde elde ettiği başarıların ardından kazandığı ümitler Avrupa şampiyonluğunu, ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda taçlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:24
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        Avrupa şampiyonu karateci Beyza Akkaya'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
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        BURAK AKAY - Türkiye'de karate branşında yetişen genç yeteneklerden 15 yaşındaki Çanakkaleli milli sporcu Beyza Akkaya, yurt içinde elde ettiği başarıların ardından kazandığı ümitler Avrupa şampiyonluğunu, ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda taçlandırmak istiyor.

        Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Çanakkale Geçilmez Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Akkaya, 7 yaşında başladığı karatede önemli başarılara imza attı.

        Akkaya, 2019 yılında Türkiye Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ile Bosna Hersek'teki 24. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu. 2021'deki Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 42 kilo kadınlar kumitede birincilik kürsüsüne çıkan Akkaya, sonraki yıllarda Dünya Gençlik Ligi'nin Hırvatistan ayağında altın, Meksika ile Birleşik Arap Emirlikleri ayaklarında üçüncülük, Balıkesir'deki Türkiye Şampiyonası ile Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı.

        Son olarak Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9-11 Şubat'ta yapılan 51. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 47 kilo kumitede birinci olan Akkaya, İtalya'nın Venedik kentinde 9-13 Ekim'de düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda yer alabilmek için milli takım seçmelerine haftanın 5 günü ikişer saat antrenman yaparak hazırlanıyor.

        - Akkaya: "Karate benim için bir hayat biçimi oldu"

        Beyza Akkaya, AA muhabirine, 8 yıldır mücadele ettiği karatede kendisini günden güne geliştirip daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini söyledi.

        Karateye ilkokul 3. sınıfta başladığını belirten Akkaya, "Arkadaşlarım da karateye gidiyordu. Bundan sonra karate benim için bir hayat biçimi oldu. Aradan geçen süreçte önemli başarılara imza attığımı düşünüyorum. Üç kardeşim var, onlar da milli sporcu. Birçok maça birlikte hazırlanıyoruz. Ailem ve antrenörlerimin yanı sıra antrenmanlara çıktığım arkadaşlarım beni çok destekliyor." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını anlatan Akkaya, Gürcistan'da kazandığı altın madalya ile gururlandığını dile getirdi.

        Dünya şampiyonası için 5 ay sonra milli takım seçmelerine katılacağı bilgisini veren Akkaya, "Oradan da çıkıp ülkemi, Çanakkale'mi temsil etmek istiyorum. İki ay boyunca kamp yaptık. Birinci kamp İstanbul'da bir ay sürdü. Alışma dönemini burada atlattık. İkinci kampımız Erzurum'da oldu, çok güzel geçti. Kafama en son diş yedim. Kafam kanadı, bunlar hatıra oldu bizlere." ifadelerini kullandı.

        Akkaya, maçlara çıkmadan önce heyecanlanmadığını, aksine daha çok hırslandığını vurguladı.

        Sadece kazanmaya odaklandığını aktaran Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Önceden gençlik liglerine katıldığım için o havaya, salona aşinayım. Yani sıkıntı çekmiyorum. En son şampiyon olduğum maçta da aynı duyguları yaşadım. Çok şükür rahat geçti. Üç maç yaptım, dördüncü maçım da finaldi. Final maçım çok güzel geçti, şampiyonluğu elde ettim. Arkamda oturan hocalarım ve kardeşlerim sayesinde rahattım. Oraya kadar geldiler, beni desteklediler. Final maçım 7-2 bitti. Hedefim dünya şampiyonluğu ve Avrupa'da da tekrar şampiyon olmak. Karate branşı olimpiyatlara dahil edilirse, orada da yarışmak istiyorum. Umarım olur."

        Karateye yeni başlayanlara hedeflerinden asla vazgeçmemeleri ve pes etmemelerini tavsiye eden Akkaya, istedikten sonra her şeyi başarabileceklerini sözlerine ekledi.

        - Erbasan: "Oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz"

        Milli sporcunun antrenörü Berhat Erbasan, başkanlığını oğlu Melih Erbasan'ın yaptığı spor kulübünde her gün antrenman yaptıklarını belirtti.

        Sporcuları yaş gruplarına, seviyelerine, spora başlama ve kuşak seviyelerine göre ayırdıklarını anlatan Erbasan, şunları kaydetti:

        "Beyza Akkaya 3 kardeşiyle milli sporcu. Ailece karate ile uğraşıyorlar. Oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Spor kariyerimdeki ana hedefim başarılı sporcular yetiştirmek. Sanıyorum bunu başarabildim. En güzel örneğini Beyza ile yaşıyoruz. Çocuklarımız spor yapsınlar, güzel bir etkinliğin içinde olsunlar, öz güvenleri gelişsin, hayatın her aşamasında dik durmayı öğrensinler. Yenildikleri zaman o yenilginin altında ezilip perişan olmasınlar. Yendikleri zaman da şımarıp, o galibiyetin havasına kapılıp ahlaki durumlarını bozmasınlar."

        Erbasan, kulüplerinde 5 yaşında da sporcu bulunduğunu aktararak, ailelere çocuklarını spora başlamaları için yaş kriteri koymamaları çağrısında bulundu.

        Kulüp başkanı Melih Erbasan ise yoğun çalışma programı sayesinde sporcuların girdikleri müsabakalardan başarılı sonuçlarla ayrıldıklarını anlattı.

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