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        Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:36
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        Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

        "TCSG-6", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 43'ü çocuk 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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