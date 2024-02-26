Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Botu "KB-111", Ayvacık açıklarında hareketli lastik bot tespit etti.
Ekipler, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 11'i çocuk toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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