Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 68 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D., yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ezine'ye bağlı Alemşah köyü yakınlarında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D. yakalandı. M.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 68 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D., yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ezine'ye bağlı Alemşah köyü yakınlarında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D. yakalandı. M.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de Roman müzisyenlerin kurduğu ilahi grubu ramazana hazırlanıyor
        Çanakkale'de Roman müzisyenlerin kurduğu ilahi grubu ramazana hazırlanıyor
        Avrupa şampiyonu karateci Beyza Akkaya'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Avrupa şampiyonu karateci Beyza Akkaya'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu
        Saliha'yı öldürüp, gömen eşi: Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hasta...
        Saliha'yı öldürüp, gömen eşi: Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hasta...
        Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı