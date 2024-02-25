Çanakkale'de 68 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D., yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ezine'ye bağlı Alemşah köyü yakınlarında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu araçta 68 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi M.D. yakalandı. M.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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