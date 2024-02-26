Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknede, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.