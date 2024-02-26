Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknede, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi.
Tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen KIYEM-1 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Eceabat Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.