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        Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarından Kaymakam Abacı'ya ziyaret

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları, Kaymakam Bekir Abacı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:55
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        Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarından Kaymakam Abacı'ya ziyaret
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları, Kaymakam Bekir Abacı'yı ziyaret etti.

        Gelibolu Vergi Dairesi Müdürü Erdal Çetintaş ve kurum çalışanları, Vergi Haftası dolayısıyla Kaymakam Bekir Abacı'yı makamında ziyaret ederek, günün önemine binaen değerlendirmede bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abacı, özveriyle çalışan personellerin Vergi Haftası'nı kutlayarak, başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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