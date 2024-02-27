Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 3 araç içerisinde 182 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatörden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan kaçak göçmenle mücadele çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda dün merkez Çanakkale merkez ve Ezine ilçesine bağlı Tavaklı Köyü yakınlarında operasyon düzenlendi. Şüphe üzerine takip edilen 54 AKC 032, 17 T 0080 ve 17 T 0085 araçlar durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan aramalarda 182 kaçak göçmen ile organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmada ifadeleri alınan H.N. ve T.Ş. serbest bırakıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri M.Ş.T., Y.P. ve H.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 02:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 02:40 facebook

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