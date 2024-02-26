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        Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 169 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:44
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        Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 169 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nın mobil radarı "MORAD-8" ve su üstü ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

        Sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8", "TCSG-905", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan ve İran uyruklu 69'u çocuk 169 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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