Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8", "TCSG-905", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan ve İran uyruklu 69'u çocuk 169 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nın mobil radarı "MORAD-8" ve su üstü ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

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