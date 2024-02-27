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        Çan'da Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:05
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        Çan'da Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı.

        Çan ilçesinde Belediyece düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, yazarlara destek olunursa ortaya çıkardıkları eserlerin çoğaltacağını, eserler çoğaldıkça da bu işe ilginin artacağını dile getirdi.

        Yerel yönetim olarak kitap etkinliklerine, yazarlara ve kitapseverlere her türlü desteği artırarak vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Konuşmasının ardından stantları gezen Arslan, buradan bazı kitaplar satın aldı.

        Dört gün sürecek etkinlikte Sinan Yağmur, Buket Uzuner, Fazıl Sayın, Dilek Cesur, Sinan Akyüz, Saniye Bencik Kangal Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde dinleyicilerle buluşacak.

        Kitap Günleri ve Yazar Buluşmalarının açılışına, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kitap severler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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