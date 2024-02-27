Çan'da Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı

Kitap Günleri ve Yazar Buluşmalarının açılışına, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kitap severler katıldı.

Dört gün sürecek etkinlikte Sinan Yağmur, Buket Uzuner, Fazıl Sayın, Dilek Cesur, Sinan Akyüz, Saniye Bencik Kangal Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde dinleyicilerle buluşacak.

Yerel yönetim olarak kitap etkinliklerine, yazarlara ve kitapseverlere her türlü desteği artırarak vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çan ilçesinde Belediyece düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, yazarlara destek olunursa ortaya çıkardıkları eserlerin çoğaltacağını, eserler çoğaldıkça da bu işe ilginin artacağını dile getirdi.

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