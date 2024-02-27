Bigalı öğrenciler yüzmede dereceler kazandı

Mehmet Lek ise şu ifadeleri kullandı:

Öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'muzda kıdemli antrenörler eşliğinde çalışmalarımız devam ediyor. 700'e yakın çocuk ve gencimiz hizmet almakta. Havuzumuz başarılı öğrencilerin olduğu bir kulüp adı altında toplanacak." dedi.

Öğrenciler kendilerine yüzme antrenmanları için fiziki ortam sağlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a ziyarette bulundu.

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