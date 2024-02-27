Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bademli köyü yakınında art arda seyreden iki aracı durdurdu.

        E.C'nin kullandığı 17 HT 101 plakalı araçtaki 9 Afganistan uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.

        E.C. ile 34 BPZ 674 plakalı araçtaki T.S. ve R.A. gözaltına alındı.

        Zanlılardan E.C. ve T.S. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Araçlar ise yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Evlendi
        Evlendi
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Çan'da Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı
        Çan'da Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı
        Bigalı öğrenciler yüzmede dereceler kazandı
        Bigalı öğrenciler yüzmede dereceler kazandı
        Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 17'si çocuk 40 göçmen kurtarıldı
        Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 17'si çocuk 40 göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
        Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı