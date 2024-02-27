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        Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 16.09'da merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:40
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        Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerin yanı sıra İstanbul’da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 16.09’da merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin yanı sıra çevre iller ve İstanbul’da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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