Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 16.09'da merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:40 facebook

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