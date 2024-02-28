Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Engellilere örnek olmak için başladığı bilek güreşinde çok sayıda madalya kazandı

        BURAK AKAY - Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonrası 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve 8 sene önce bilek güreşine başlayan milli sporcu Ümit Burunlular, elde ettiği başarılarla engellilere örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engellilere örnek olmak için başladığı bilek güreşinde çok sayıda madalya kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURAK AKAY - Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonrası 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve 8 sene önce bilek güreşine başlayan milli sporcu Ümit Burunlular, elde ettiği başarılarla engellilere örnek oluyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde spor yapan 49 yaşındaki Burunlular, 2004'teki kaza sonrası omurilik felcinden dolayı tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

        Bilek güreşiyle hayata tutunan başarılı sporcu, 2016'dan itibaren sürdürdüğü bu branşta 2018'de sağ ve sol kolda namağlup Avrupa şampiyonluğunu, 2019'da Romanya'da sağ ve sol kolda dünya şampiyonluğunu kazandı.

        Romanya'da 2022'deki Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sol kol kategorisinde altın madalya kazanan Burunlular, aynı başarıyı 2023'te Moldova'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

        Bugüne kadar 12 dünya, 11 Avrupa ve 23 Türkiye şampiyonluğu kazanan Ümit Burunlular, ayrıca çok sayıda ikincilik ve üçüncülük gördü.

        Antrenmanlarını başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesinde sürdüren Burunlular, yaklaşık 4 yıldır devam ettiği gülle atmada ise Mersin'de 2022'de gerçekleştirilen ve ilk kez katıldığı Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birincilik sevinci yaşadı.

        - "Haftanın 7 günü çalışıyorum"

        Ümit Burunlular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılında katılacağı organizasyonlarda da önemli başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

        Milli takım seçmelerin ardından dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten Burunlular, "Haftanın 7 günü çalışıyorum. Çalışmaya ara vermiyorum. Amacım her zaman olduğu gibi sahadan kazanan taraf olarak ayrılıp, Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.

        Çıktığı tüm organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiğini aktaran Burunlular, idmanlarında rutin şekilde kol güçlendirmesine ağırlık verdiğini dile getirdi.

        Sağlıklı beslenme ve kondisyon yönünden çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ümit Burunlular, şunları kaydetti:

        "Trafik kazasından kaynaklı bu engelle karşı karşıya kaldım. Girdiğim karşılaşmalarda aslında engelli bir bireyin ne kadar önemli sonuçlar, önemli başarılar alacağını da kanıtlıyorum. Kazadan önce basketbolcuydum. Basketbol sporunu çok seviyorum. Bilek güreşi ve gülleye kadar bireysel bir spor yapmamıştım. Engelli konumuna düşünce tekerlekli sandalyede engelli kardeşlerimizi daha iyi, daha güzel yerlerde olabileceklerine, imkan verilirse iyi şeyler yapabileceklerine inandırmak istedim. Onlara rol model olmak amaçlı bilek güreşi ve gülleye geçmiştim. Güzel de bir neticeye erdik."

        İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Burunlular, Çanakkaleli bir sporcu olarak kentten destek bulamamanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

        Sponsor bulmakta zorlandığını bildiren Ümit Burunlular, müsabakalara katılması konusunda kendisine destek veren İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi

        Benzer Haberler

        'Çanakkale'deki 4.6'lık depremin herhangi bir fay ya da faylara etki etmesi...
        'Çanakkale'deki 4.6'lık depremin herhangi bir fay ya da faylara etki etmesi...
        Çanakkale'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 9 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem
        Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Çan'da Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı
        Çan'da Kitap Günleri ve Yazar Buluşmaları etkinliği başladı