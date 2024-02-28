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        Çanakkale'de kamyonda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çanakkale'de polis ekiplerince sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:04
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        Çanakkale'de kamyonda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Çanakkale'de polis ekiplerince sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Trafikte takibe alınarak durdurulan kamyonda arama yapıldı.

        Araca gizlenen 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucuyu, narkotik madde arama köpeği buldu.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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