Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Aranması bulunan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, Hoca Hamza Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda, Türkiye'de oturum izinleri sona eren 13 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

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