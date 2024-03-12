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        Çanakkale açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 21:08 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:11
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        Çanakkale açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.

        “TCSG-16” botu ekiplerinde düzenlenen operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 26’sı çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Öte yandan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki Türk uyruklu 1 kişi de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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