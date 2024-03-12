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        Eşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, aldatıldığı için cinayeti işlediğini yazan Gencay Korur (42), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:35
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        Eşini öldürüp, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, aldatıldığı için cinayeti işlediğini yazan Gencay Korur (42), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gencay Korur'un cezasında indirim uygulanmadı.

        Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

        Davanın karar duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur'un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcı, tutuklu sanık Gencay Korur'un 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Duruşmada savunma yapan Gencay Korur, "Yaptığınız adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi. Korur'un savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Korur, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme indirim de uygulamadı.

        'BİR NEBZE OLSUN KEDERLİ AİLENİN ACISINA BİR MERHEM OLDU'

        Duruşma sonunda açıklama yapan maktulün yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, "Savcı bey mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin kanaati de o yönde oldu. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadığı gibi daha önce yine Ayşe Korur'a yönelik eylemlerinden dolayı cezalandırılmış olması sebebiyle 2'nci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutuldu. Lehe olan hiçbir indirim uygulanmadı. 'Kravat' indirimi diye tabir edilen, arkasına sığınılan hiçbir indirim uygulanmadı. Sanık Türk Ceza Kanunu'nda alabileceği en ağır cezayı aldı. İnfaz rejimine göre de alabileceği en ağır yaptırımla karşılaştı. Adaletin tecelli olduğunu biz burada gördük. Tüm yargılama boyunca ağır ceza mahkemesinin tavrı, adaleti tesis etmeye yönelikti. Bu da son derece önemli. Bir nebze olsun en azından kederli ailenin acısına bir merhem olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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