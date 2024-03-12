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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı

        ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:50
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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı
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        ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı. Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından atletler Mehmet Serbes ile Nilhan Akaman'a teslim edildi.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen 'Zafer Haftası' açılış töreni, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'ni temsilen yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi. Tören, halk oyunları mehteran takımının çaldığı marşlar ile devam etti.

        KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

        Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından atletler Mehmet Serbes ile Nilhan Akaman'a teslim edildi. Düzenlenen halk yürüyüşünün ardından Çanakkale Valiliği önüne gelen atletler Zafer Koşusu'na başladı. Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

        Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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