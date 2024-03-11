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        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

        Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:35
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        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
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        Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.

        Ramazanın ilk gününde hazırlıklarını tamamlayan Dilvin Yılmaz, komşularıyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi Zambak Sokak'taki evinde ramazan ayının ilk sofrasını kurdu.

        Yoğurt çorbasından karnıyarığa, yaprak sarmadan köfteye, kayısı hoşafından baklavaya kadar birçok yemeği ramazan sofralarına taşıyan Yılmaz, saat 19.26'da ezanın okunmasıyla birlikte dua edip oruç açtı.

        Ev sahibi Dilvin Yılmaz, AA muhabirine, geniş sofralarda buluşmayı özlediklerini söyledi.

        Ramazanın ilk gününde oruçlarını en son açanlar olarak geniş bir sofrada buluşma fırsatı bulduklarını ifade eden Yılmaz, "Ramazanın ilk gününde dostlarım ve komşularım beni yalnız bırakmadılar. Yüce Allah nice ramazanları birlikte kutlamayı ve ulaşmayı nasip etsin. Allah herkesin sofrasını bizimki gibi böyle bereketli kılsın." dedi.

        İftara katılan Nurhan Atalay ise Türkiye'nin en batısı olan Gökçeada'da oruç açtıklarını belirterek, "Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Sofralarımızı bereketli kılsın inşallah. Allah niyetimizi kabul etsin. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar dilerim. Tüm inananların ramazanlarını kutlarım." ifadesini kullandı.

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