Çanakkale'de kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mahmut Gök'ün kullandığı 17 ES 706 plakalı hafif ticari araç, Tepeköy yolu üzerindeki Baraj mevkisinde Davut Karakuş idaresindeki 17 ACY 951 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gök'ün cesedi, Gökçeada Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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