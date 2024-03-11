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        Çanakkale açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 30'u çocuk, 79 kaçak göçmen yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:55
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        Çanakkale açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 30'u çocuk, 79 kaçak göçmen yakaladı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 9 Mart'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 30'u çocuk, toplam 79 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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