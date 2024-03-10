Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bursa'da kuyumcudan silahla soygun yapan 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kuyumcudan silahla soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 19:50 Güncelleme: 10.03.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kuyumcudan silahla soygun yapan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kuyumcudan silahla soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'ndeki kuyumcudan dün silahla soygun yapan Ö.A. (20) ile E.Ç'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, sanal bahis kaynaklı banka borçlarının bulunduğu, soygunu bu nedenle yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Bursa'da dün bir kuyumcuya giren maskeli 2 kişi, iş sahibi M.M'yi silah tehdit edip vitrindeki 1,5 kilogram ağırlığındaki altınları alarak kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan'da partililerle bir araya...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan'da partililerle bir araya...
        Lapsekili öğrenciler "1919: Şafak" adlı tiyatro oyununu izledi
        Lapsekili öğrenciler "1919: Şafak" adlı tiyatro oyununu izledi
        Gelibolu'da "Şalvar Gecesi" etkinliği düzenlendi
        Gelibolu'da "Şalvar Gecesi" etkinliği düzenlendi
        Gelibolu'da askeri fabrika çalışanlarından 40 aileye erzak yardımı
        Gelibolu'da askeri fabrika çalışanlarından 40 aileye erzak yardımı
        Tarihi köy kahvesi senede bir gün kadınların oluyor
        Tarihi köy kahvesi senede bir gün kadınların oluyor
        Bakan Uraloğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 5 milyon 536 bin araç geçiş yap...
        Bakan Uraloğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 5 milyon 536 bin araç geçiş yap...