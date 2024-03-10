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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan'da partililerle bir araya geldi

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Çan'a hizmet edemememizin bir vebali var, dolayısıyla bu seçimi inşallah alacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:32
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan'da partililerle bir araya geldi
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Çan'a hizmet edemememizin bir vebali var, dolayısıyla bu seçimi inşallah alacağız." dedi.

        Gider, Çan'daki bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin Çan Belediye Başkan adayı Ersin Çetin'e destek istedi.

        Kaybettikleri bir yeri tekrar almak üzere Çan'da bulunduklarını ifade eden Gider, Çan'da CHP'nin seçim kazanmadığını, AK Parti'nin kaybettiğini, Çan'ın bunu hak etmediğini dile getirdi.

        31 Mart yerel seçimlerinin Çan'a yapılan haksızlığı telafi etme zamanı olduğunu belirten Gider, Çan'da birlik ve beraberliğin, iradenin olduğunu söyledi.

        Herkesin, Çan'ın bugünkü durumundan mutsuz olduğunu vurgulayan Gider, "Şahsımız adına mutsuz değiliz, Çan adına mutsuzuz ve bunun vebali olduğunu biliyoruz. Çan'a hizmet edemememizin bir vebali var, dolayısıyla bu seçimi inşallah alacağız." dedi.

        Belediyeciliğin hizmet ve gönül işi olduğunu ifade eden Gider, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Muhalefet partisinden belediye başkanı olduğunuz zaman çok uğraşırsanız çöpü zamanında toplarsınız, çok uğraşırsanız suları temiz ve vakitlice akıtırsınız. Ancak ilçenin gidişatına yön vermek istiyorsanız, sosyal yapısına müdahil olmak istiyorsanız, ekonomik potansiyelini geliştirmek istiyorsanız iktidar belediye başkanı olmak zorundasınız ve bu vizyona sahip olmak zorundasınız.

        Biz Ersin başkandan şikayet değil, 'Yaptık' duymak istiyoruz ve bunu duyacağımızdan da eminiz. Çünkü bugüne kadar yaptıklarını, bugüne kadar başardıklarını bundan sonrasında da başaracağını biliyorum. İnşallah 1 Nisan'dan sonra belediyecilik faaliyetleriyle ilgili bir şey tartışmayacağız, onlar rutinde gidecek. Ama ben biliyorum ki Ersin başkan, belediye başkanı olduktan sonra eski hastanenin yerine yeni bir gün hastanesi kazandıracak ve Çanımızın hak ettiği İnşaat İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde de onun imzası olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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