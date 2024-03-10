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        Gelibolu'da askeri fabrika çalışanlarından 40 aileye erzak yardımı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki askeri fabrikanın çalışanları 40 aileye erzak dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:49
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        Gelibolu'da askeri fabrika çalışanlarından 40 aileye erzak yardımı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki askeri fabrikanın çalışanları 40 aileye erzak dağıtıldı.

        Gelibolu Askeri Fabrika Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Berkay Barış, yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde fabrika çalışanları olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak kolisi hazırladıklarını söyledi

        Barış, ilçede belirlenen 40 aileye erzak kolilerini dağıttıklarını aktararak, Amacımız Ramazan ayında bu ailelerin sofrasında az da olsa güzelliklerin oluşturulmasını sağlamaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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