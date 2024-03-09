Bakan Uraloğlu, Çanakkale Belediye Başkan adayı İskenderoğlu'nun proje tanıtım toplantısında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Seçim iddia ve inanç işidir. Seçime 21 günümüz kaldı. Gerçekten kendimizi iyi anlatırsak, çok insana temas edebilirsek Allah'ın izniyle bu seçimi alırız." dedi.

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu'nun İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısında konuşan Uraloğlu, Çanakkale'de AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partililer arasında güzel bir birlikteliğin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıllık AK Parti hükümetlerinde güzel hizmetler yaptıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Çanakkale'mize yaptığımız hizmetler var. İstanbul'a kadar olan yolu bölünmüş yol olarak bitirdik ve önemli bir bölümünü de otoyol olarak bitirdik. Geri kalan Kınalı-Malkara arasının da sözleşmesini yaptık. Bir kredi çalışması var, onu yürütüyoruz. Buradan Bursa'ya, Yalova'ya olan yolu, Balıkesir'e kadar olan yolu, İzmir'e kadar olan yolu bölünmüş olarak bitirdik. İlçelerimiz arasında yollar var. Onların bir kısmını yaptık. Yine adalarımızda yollar var. Bir kısmını yaptık. İhtiyaç olanlar var, onlara devam ediyoruz. Planladıklarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz."

Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bir mühendislik eseri olduğuna dikkati çekerek, mühendis ve yönetici olarak böyle bir projede görev almaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Çanakkale Köprüsü'nün "en"lerinin bilindiğini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atfen 2 bin 23 metre orta açıklığı var. 318 metre ayak yüksekliğiyle 18 Mart'a işaret var orada. Yine orada ay yıldızımızdan, bayrağımızdan renklerini alan kırmızı ve beyaz renklerimizi var. Türk İslam motiflerini orada yansıtan motiflerimiz var. Onun için böyle bir eseri ülkemize ve Çanakkale'mize kazandırmış olmaktan gerçekten gururluyum. Oradan 5,5 milyon araç geçti. Artık Çanakkale'de sis var vesaire karşıya geçebilir miyiz düşüncesi yok. Her halükarda geçeriz çok şükür. Şimdi Assos ve Troya Tünelleri, Küçükkuyu Ayvacık Yolu... Sadece orası mı? Orası aynı zamanda bizim güneye açılan kapımız. Orayı bitirdik. Çanakkale'de hiç tünel yoktu. Tünellerle beraber bitirdik. Çanakkale'nin merkezinde köprülü kavşaklar yaptık. Burada birçok hizmetimizi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."

Uraloğlu, Çanakkale'de il ve ilçe belediyeleriyle beraber daha iyi hizmet edebileceklerini belirtti.

Çanakkale'yi sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ben Trabzonluyum. Bizim bir sloganımız var: 'Bize her yer Trabzon.' Bize Çanakkale de Trabzon. Biz böyle, bu şiarla hizmet ediyoruz, hiç ayrıştırmadan. Jülide Hanım da bizim gelinimiz. Mecburen ona yardımcı olacağız. Mecbur onu destekleyeceğiz. Seçim iddia ve inanç işidir. Seçime 21 günümüz kaldı. Gerçekten kendimizi iyi anlatırsak, çok insana temas edebilirsek Allah'ın izniyle bu seçimi alırız. Ben böyle bir ekip ve çalışma görüyorum. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren de Çanakkale'mizi şimdiye kadar olduğu gibi bundan daha fazlasıyla inşallah destekleyeceğiz. Ulaşımından diğer bütün konulara kadar yani sadece ulaşım konusu değil belediyecilik anlamında da biz ne yapabileceksek o noktada olacağız. Cumhur İttifakı'yla beraber inşallah yolumuza devam ediyoruz."

Bakan Uraloğlu’nun konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, projelerini anlattı ve ekibini tanıttı.

İskenderoğlu konuşmasının ardından Uraloğlu'nu sahneye davet ederek ekibiyle fotoğraf çektirdi, günün anısına Türk bayrağı tablo hediye etti.

Proje tanıtım toplantısına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ile partililer katıldı.