Bakan Uraloğlu, Bayramiç-Etili Çevre Yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Çanakkale'de ulaşım ve iletişim altyapısına 163 milyar 159 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Bayramiç-Etili Çevre Yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109'uncu yıl dönümüne 9 gün kaldığını anımsattı.

Çanakkale'nin şehitler diyarı, Türkiye'nin ve Türk milletinin kalbinin attığı bir yer olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin temelinde tarifi imkansız bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin bulunduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Çanakkale Zaferi'nin dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu öğrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin düşmana geçirmedikleri Çanakkale Boğazı söz konusu dostluk olunca, kardeşlik olunca, ticaret olunca, turizm olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuğa dönüştü. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon 536 bin araç, köprümüzden geçiş yaptı. Hamdolsun son 22 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu eşsiz diyara 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar 159 milyon lira yatırım gerçekleştirdik."

- "Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"

Bakan Uraloğlu, kentte 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 435 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 652 kilometreye çıkardıklarına değinerek, 319 kilometre de tek yol iyileştirmesi yaptıklarını söyledi.

Çanakkale'de 2 bin 292 metre uzunluğunda 60 köprünün bulunduğunu, bunu 23 bin 935 metre uzunluğunda 186 köprüye yükselttiklerini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale’de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 tünel inşa ettik. Özellikle 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Assos ve Troya Tünelleri, Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olmuştur. Assos ve Troya Tünelleri ile onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Yine geçen yılki 18 Mart etkinlikleri kapsamında Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa ettiğimiz Eceabat tünellerini açtık. Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlarken proje ile mevcut güzergahı 900 metre kısaltarak, seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşürdük."

Uraloğlu, Ezine-Bayramiç-Çan Yolu'nu, 60 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdiklerini değinerek, proje kapsamında 3,5 kilometre uzunluğundaki Bayramiç Çevre Yolu ile 2,5 kilometre uzunluğundaki Etili Çevre Yolu'nun da bulunduğunu anlattı.

- "Projemizle güzergahı 1,5 kilometre, seyahat süresini de 24 dakika kısalttık"

Ezine-Bayramiç-Çan Yolu'nun Bayramiç Çevre Yolu'nu da kapsayan ilk 28 kilometrelik kesimini ve Etili Çevre Yolu'nu da kapsayan 6 kilometrelik kesimle toplam 34 kilometrelik bölümünü tamamlayıp hizmete açtıklarını ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışı yapılan kesimde toplam uzunluğu 91 metre olan 2 köprü de yer alıyor. Bu yolumuzla Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Çevre yollarımız ile tarım, hayvancılık faaliyetlerinin ve seramik fabrikalarının yoğun olduğu bölgedeki ağır taşıt trafiğinin şehir içine girmeksizin hızlı, güvenli ve kesintisiz geçişini sağladık. Yol üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek ulaşım konforunu arttırdık. Projemizle güzergahı 1,5 kilometre, seyahat süresini de 24 dakika kısalttık. Böylece zamandan 44,4 milyon lira, akaryakıttan 7,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 52,1 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 964 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

Uraloğlu, Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi'nin günde ortalama 18 bin aracın geçtiği bölgedeki trafik yoğunluğunu rahatlattığına dikkati çekti.

Bölgedeki yerleşim yerlerinin genişlemesi, nüfusun ve taşıt trafiğinin artmasıyla mevcut altgeçidin yeterli olmadığını aktaran Uraloğlu, gelişen ihtiyacı karşılamak için bölgeye 12 metre genişliğinde 6 metre yüksekliğinde yeni bir altgeçit yaptıklarını belirtti.

Uraloğlu, 1 kilometrelik kavşak kollarını inşa ettiklerini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Devlet yolunun bu kesiminde yer alan 1 kilometreli bölümünde bitümlü sıcak karışım kaplamalı asfalt üstyapısını yeniledik. Lapseki-Çanakkale-Ezine Devlet Yolu'ndan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi'ne, Sarıcaeli köyüne, çevredeki eğitim kurumlarına ve lojmanlarına hızlı ve yüksek standartlı erişim imkanı tesis ettik. Kavşak projemizle zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 15 milyon lira olmak üzere yıllık 87 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 180 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Her iki projemizin de başta Çanakkaleliler olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

- "Jülide İskenderoğlu Hanımefendi'nin güzel hizmetler yapacağına eminiz"

Bakan Uraloğlu, Çanakkale'nin diğer ulaşım türlerinde gelişmesi için yatırımlar gerçekleştirdiklerine değinerek, "Çanakkale Havalimanı'nı yeniledik. 2004 yılında 319 olan yolcu trafiği, 2023 yılında 163 binin üstüne çıktı. Çanakkale Televizyon ve Radyo Verici Kulesi'ni inşa ettik. Çanakkale’nin fiber optik kablo uzunluğunu 1383 kilometreden 6 bin 422 kilometreye çıkardık. Bugün Çanakkale’de 630 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin turizm faaliyetlerini, denizciliğini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım ve iletişim projelerini hayata geçirdiklerini ve yenilerine de devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, Çanakkale için ne gerekirse onu yapma gayretinde olduklarını söyledi.

31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimleri'nin olduğunu anımsatan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçimlerinde de biz Türkiye Yüzyılı'nda neler yapılıyorsa mutlaka Çanakkale'de onlar yapılsın istiyoruz. Onun için biz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de Jülide İskenderoğlu Hanımefendi'nin Çanakkale'ye Cumhur İttifakı adayı olarak güzel hizmetler yapacağına eminiz. Onunla yapacağımız işbirliğiyle biz Çanakkale'yi daha yaşanabilir, daha refah seviyesi yüksek bir şehir haline getireceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren bu projelerimizi, konuştuklarımızı, devam edenleri, yine belediye başkan adayımızın planladıklarını beraberce hayata geçireceğiz."

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ile vatandaşların katıldığı törende kurdele kesilerek yolun açılışı gerçekleştirildi.