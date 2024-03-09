Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Bayramiç-Etili Çevre Yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Çanakkale'de ulaşım ve iletişim altyapısına 163 milyar 159 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu, Bayramiç-Etili Çevre Yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Çanakkale'de ulaşım ve iletişim altyapısına 163 milyar 159 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

        Uraloğlu, Bayramiç-Etili Çevre Yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109'uncu yıl dönümüne 9 gün kaldığını anımsattı.

        Çanakkale'nin şehitler diyarı, Türkiye'nin ve Türk milletinin kalbinin attığı bir yer olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin temelinde tarifi imkansız bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin bulunduğunu vurguladı.

        Uraloğlu, Çanakkale Zaferi'nin dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu öğrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Şehitlerimizin düşmana geçirmedikleri Çanakkale Boğazı söz konusu dostluk olunca, kardeşlik olunca, ticaret olunca, turizm olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuğa dönüştü. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon 536 bin araç, köprümüzden geçiş yaptı. Hamdolsun son 22 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu eşsiz diyara 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar 159 milyon lira yatırım gerçekleştirdik."

        - "Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"

        Bakan Uraloğlu, kentte 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 435 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 652 kilometreye çıkardıklarına değinerek, 319 kilometre de tek yol iyileştirmesi yaptıklarını söyledi.

        Çanakkale'de 2 bin 292 metre uzunluğunda 60 köprünün bulunduğunu, bunu 23 bin 935 metre uzunluğunda 186 köprüye yükselttiklerini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Çanakkale’de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 tünel inşa ettik. Özellikle 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Assos ve Troya Tünelleri, Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olmuştur. Assos ve Troya Tünelleri ile onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Yine geçen yılki 18 Mart etkinlikleri kapsamında Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa ettiğimiz Eceabat tünellerini açtık. Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlarken proje ile mevcut güzergahı 900 metre kısaltarak, seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşürdük."

        Uraloğlu, Ezine-Bayramiç-Çan Yolu'nu, 60 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdiklerini değinerek, proje kapsamında 3,5 kilometre uzunluğundaki Bayramiç Çevre Yolu ile 2,5 kilometre uzunluğundaki Etili Çevre Yolu'nun da bulunduğunu anlattı.

        - "Projemizle güzergahı 1,5 kilometre, seyahat süresini de 24 dakika kısalttık"

        Ezine-Bayramiç-Çan Yolu'nun Bayramiç Çevre Yolu'nu da kapsayan ilk 28 kilometrelik kesimini ve Etili Çevre Yolu'nu da kapsayan 6 kilometrelik kesimle toplam 34 kilometrelik bölümünü tamamlayıp hizmete açtıklarını ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Açılışı yapılan kesimde toplam uzunluğu 91 metre olan 2 köprü de yer alıyor. Bu yolumuzla Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Çevre yollarımız ile tarım, hayvancılık faaliyetlerinin ve seramik fabrikalarının yoğun olduğu bölgedeki ağır taşıt trafiğinin şehir içine girmeksizin hızlı, güvenli ve kesintisiz geçişini sağladık. Yol üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek ulaşım konforunu arttırdık. Projemizle güzergahı 1,5 kilometre, seyahat süresini de 24 dakika kısalttık. Böylece zamandan 44,4 milyon lira, akaryakıttan 7,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 52,1 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 964 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

        Uraloğlu, Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi'nin günde ortalama 18 bin aracın geçtiği bölgedeki trafik yoğunluğunu rahatlattığına dikkati çekti.

        Bölgedeki yerleşim yerlerinin genişlemesi, nüfusun ve taşıt trafiğinin artmasıyla mevcut altgeçidin yeterli olmadığını aktaran Uraloğlu, gelişen ihtiyacı karşılamak için bölgeye 12 metre genişliğinde 6 metre yüksekliğinde yeni bir altgeçit yaptıklarını belirtti.

        Uraloğlu, 1 kilometrelik kavşak kollarını inşa ettiklerini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

        "Devlet yolunun bu kesiminde yer alan 1 kilometreli bölümünde bitümlü sıcak karışım kaplamalı asfalt üstyapısını yeniledik. Lapseki-Çanakkale-Ezine Devlet Yolu'ndan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi'ne, Sarıcaeli köyüne, çevredeki eğitim kurumlarına ve lojmanlarına hızlı ve yüksek standartlı erişim imkanı tesis ettik. Kavşak projemizle zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 15 milyon lira olmak üzere yıllık 87 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 180 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Her iki projemizin de başta Çanakkaleliler olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

        - "Jülide İskenderoğlu Hanımefendi'nin güzel hizmetler yapacağına eminiz"

        Bakan Uraloğlu, Çanakkale'nin diğer ulaşım türlerinde gelişmesi için yatırımlar gerçekleştirdiklerine değinerek, "Çanakkale Havalimanı'nı yeniledik. 2004 yılında 319 olan yolcu trafiği, 2023 yılında 163 binin üstüne çıktı. Çanakkale Televizyon ve Radyo Verici Kulesi'ni inşa ettik. Çanakkale’nin fiber optik kablo uzunluğunu 1383 kilometreden 6 bin 422 kilometreye çıkardık. Bugün Çanakkale’de 630 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

        Çanakkale'nin turizm faaliyetlerini, denizciliğini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım ve iletişim projelerini hayata geçirdiklerini ve yenilerine de devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, Çanakkale için ne gerekirse onu yapma gayretinde olduklarını söyledi.

        31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimleri'nin olduğunu anımsatan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu seçimlerinde de biz Türkiye Yüzyılı'nda neler yapılıyorsa mutlaka Çanakkale'de onlar yapılsın istiyoruz. Onun için biz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de Jülide İskenderoğlu Hanımefendi'nin Çanakkale'ye Cumhur İttifakı adayı olarak güzel hizmetler yapacağına eminiz. Onunla yapacağımız işbirliğiyle biz Çanakkale'yi daha yaşanabilir, daha refah seviyesi yüksek bir şehir haline getireceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren bu projelerimizi, konuştuklarımızı, devam edenleri, yine belediye başkan adayımızın planladıklarını beraberce hayata geçireceğiz."

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ile vatandaşların katıldığı törende kurdele kesilerek yolun açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Kurum: İstanbul bisiklet şehri haline gelecek
        Kurum: İstanbul bisiklet şehri haline gelecek
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Engelli Bakım Kampüsü açılıyor
        Çanakkale'de Engelli Bakım Kampüsü açılıyor
        Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belir...
        Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belir...
        Çanakkale'de restorasyonu tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi yeniden iba...
        Çanakkale'de restorasyonu tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi yeniden iba...
        Gelibolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Gelibolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Türkiye'nin ilk kadın amirali, TCG Nusret ile seyir yaptı
        Türkiye'nin ilk kadın amirali, TCG Nusret ile seyir yaptı
        Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı
        Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı