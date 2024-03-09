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        Çanakkale'de Engelli Bakım Kampüsü açılıyor

        Çanakkale'de Biga Enginkent Engelli ve Bakım Merkezi açılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:55
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        Çanakkale'de Engelli Bakım Kampüsü açılıyor
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        Çanakkale’de Biga Enginkent Engelli ve Bakım Merkezi açılıyor. Kampüsün açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı öğrenildi.

        Biga’nın Gümüşçay Beldesi Çeşmealtı Mahallesi Enginkent Proje Alanı’nda kurulan bakım merkezi, sahip olduğu özelliklerle küçük bir merkezden çok büyük bir kampüs formunda tasarlandı. Kampüsün açılışı, bugün 16.00’da gerçekleştirilecek. 7 bin metrekare arsa üzerine 2 bin 700 metrekare kapalı alandan oluşan bakım merkezinde, doktor, hemşire ve bakım çalışanları dahil olmak üzere toplam 57 kişi istihdam edilecek.

        KAMPÜSÜN ÖZELLİKLERİ

        3 Blok 102 yatak kapasiteli bakım merkezinin bulunduğu alan, aynı zamanda 3 km uzunluğunda bir plaja, 84 bin metrekarelik bir göle ve 48 bin metrekarelik orman arazisine sahiptir. Proje sahası içerisinde organik köy bakkaliyesi, plaj kafeteryası, yürüme ve spor alanları, çardak ve mini hobi bahçeleri ve ibadet yerleri bulunmaktadır.

        İstanbul’a yakınlığı ile de bilinen bölgeye hem 1915 Çanakkale köprüsü, hem Osmangazi köprüsü hem de Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ile ulaşım sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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