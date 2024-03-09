Çanakkale'de Engelli Bakım Kampüsü açılıyor

Çanakkale’de Biga Enginkent Engelli ve Bakım Merkezi açılıyor. Kampüsün açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı öğrenildi.

Biga’nın Gümüşçay Beldesi Çeşmealtı Mahallesi Enginkent Proje Alanı’nda kurulan bakım merkezi, sahip olduğu özelliklerle küçük bir merkezden çok büyük bir kampüs formunda tasarlandı. Kampüsün açılışı, bugün 16.00’da gerçekleştirilecek. 7 bin metrekare arsa üzerine 2 bin 700 metrekare kapalı alandan oluşan bakım merkezinde, doktor, hemşire ve bakım çalışanları dahil olmak üzere toplam 57 kişi istihdam edilecek.

KAMPÜSÜN ÖZELLİKLERİ

3 Blok 102 yatak kapasiteli bakım merkezinin bulunduğu alan, aynı zamanda 3 km uzunluğunda bir plaja, 84 bin metrekarelik bir göle ve 48 bin metrekarelik orman arazisine sahiptir. Proje sahası içerisinde organik köy bakkaliyesi, plaj kafeteryası, yürüme ve spor alanları, çardak ve mini hobi bahçeleri ve ibadet yerleri bulunmaktadır.

İstanbul’a yakınlığı ile de bilinen bölgeye hem 1915 Çanakkale köprüsü, hem Osmangazi köprüsü hem de Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ile ulaşım sağlanıyor.