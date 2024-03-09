Bakan Uraloğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 5 milyon 536 bin araç geçiş yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara -Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon 536 bin araç köprümüzden geçiş yaptı” dedi.

Çanakkale'ye bir dizi programa katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çan/Etili, Bayramiç Çevre Yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı'nın toplu açılış törenine katıldı. Açılışta, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Çanakkale Belediye başkan adayı Jülide İskenderoğlu da yer aldı. Program halk oyunu gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, "Şehitler diyarı Çanakkale'nin ulaşım ağının gücüne güç katacak Bayramiç-Etili Çevre Yolları ve Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 109'uncu yıl dönümüne 9 gün kaldı. Çanakkale; şehitler diyarı, Türkiye'nin ve Türk milletinin kalbinin attığı, bir yerdir. Çünkü Türkiye'nin temelinde tarifi imkansız bir destan olan Çanakkale Zaferi var. 109 yıl önce bu milletin hemen her ailesinden en az bir erkek evladı, bir yavrusu Çanakkale'yi savunmak, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak için bu topraklarda şehadete yürüdü. Aslında Kurtuluş Savaşı'nın mayası burada çalındı. Bu vesileyle Çanakkale'yi destan şehir haline getiren aziz şehitlerimizi ve o günlerde olduğu gibi bugün de canlarını hiçe sayıp vatanı uğruna şehit ve gazi olan tüm Mehmetçiklerimizi bir kez daha hürmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Çanakkale Zaferi ile tüm dünyanın ‘Çanakkale'nin geçilmez' olduğunu öğrendiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Şehitlerimizin düşmanı geçirmedikleri Çanakkale Boğazı; söz konusu dostluk olunca, kardeşlik olunca, ticaret olunca, turizm olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuğa dönüştü. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara -Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon 536 bin araç köprümüzden geçiş yaptı. Hamdolsun son 22 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu eşsiz diyara 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz" diye konuştu.

'163 MİLYAR 159 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

2002 yılından bu yana Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 163 milyar 159 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

“20 kilometre metre olan bölünmüş yol uzunluğunu 435 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 652 kilometreye çıkardık. 319 kilometrelik tek yol iyileştirmesi yaptık. 2 bin 292 metre uzunluğunda 60 köprü vardı. Bunu 23 bin 935 metre uzunluğunda 186 köprüye yükselttik. Çanakkale'de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 tünel inşa ettik. Özellikle 2022 yılında açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Assos ve Troya tünelleri Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirecek çok önemli bir atılım olmuştur. Assos ve Troya tünelleri ile onlarca keskin virajı barındıran Kazdağları'nı sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkardık. Ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Yine, geçen yılki 18 Mart etkinlikleri kapsamında Gelibolu-Eceabat yolu bünyesinde inşa ettiğimiz Eceabat tünellerini hizmete açtık. Gelibolu-Eceabat yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımı sağladık. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi yapı ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlarken proje ile mevcut güzergahı 900 metre kısaltarak, seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Ezine-Bayramiç-Çan yolumuzu, 60 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdik. Proje kapsamında 3,5 kilometre uzunluğundaki Bayramiç Çevre Yolu ile 2,5 kilometre uzunluğundaki Etili Çevre Yolu da bulunuyordu. Bugün, Ezine-Bayramiç- Çan yolunun Bayramiç Çevre Yolunu da kapsayan ilk 28 kilometrelik kesimini ve Etili Çevre Yolunu da kapsayan 6 kilometrelik kesimle toplam 34 kilometrelik bölümünü tamamlayarak hizmete açıyoruz. Açılışı yapılan kesimde toplam uzunluğu 91 metre olan 2 adet köprü de yer alıyor. Bu yolumuzla Çanakkale'nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik" dedi.

'ŞEHİR İÇİNE GİRMEKSİZİN HIZLI, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ GEÇİŞİNİ SAĞLADIK'

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çevre yollarımız ile tarım, hayvancılık faaliyetlerinin ve seramik fabrikalarının yoğun olduğu bölgedeki ağır taşıt trafiğinin şehir içine girmeksizin hızlı, güvenli ve kesintisiz geçişini sağladık. Yol üstyapısının bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek ulaşım konforunu arttırdık. Projemiz ile güzergahı 1,5 kilometre seyahat süresini de 24 dakika kısalttık. Böylece zamandan 44,4 milyon lira, akaryakıttan 7,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 52,1 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 964 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı projemiz ise günde ortalama 18 bin aracın geçiş yaptığı bölgedeki trafik yoğunluğunu rahatlatmıştır. Bölgedeki yerleşim yerlerinin genişlemesi, nüfusun ve taşıt trafiğinin artmasıyla mevcut 7x3 metrelik altgeçit artık buraya yetmiyordu. Gelişen bu ihtiyacı karşılamak için buraya 12 kilometre genişliğinde, 6 metre yüksekliğinde yeni bir alt geçit yaptık. 1 kilometrelik kavşak kollarını inşa ettik. Devlet yolunun bu kesiminde yer alan 1 kilometrelik bölümünde bitümlü sıcak karışım kaplamalı asfalt üstyapısını yeniledik. Lapseki-Çanakkale-Ezine Devlet Yolu'ndan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesine, Sarıcaeli köyüne, çevredeki eğitim kurumlarına ve lojmanlarına hızlı ve yüksek standartlı erişim imkanı tesis ettik. Kavşak projemizle zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 15 milyon lira olmak üzere yıllık 87 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 180 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Her iki projemizin de başta Çanakkaleliler olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

'ULAŞIM VE İLETİŞİM PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRDİK'

Çanakkale'nin diğer ulaşım türlerinde gelişmesi için yatırımlar gerçekleştirildiğine de dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Çanakkale Havalimanı’nı yeniledik. 2004 yılında 319 olan yolcu trafiği, 2023 yılında 163 binin üstüne çıktı. Çanakkale Televizyon ve Radyo Verici Kulesi'ni inşa ettik. Çanakkale'nin fiber optik kablo uzunluğunu bin 383 kilometreden 6 bin 422 kilometreye çıkardık. Bugün Çanakkale'de 630 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor. Çanakkale'nin turizm faaliyetlerini, denizciliğini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım ve iletişim projelerini bir bir hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz" dedi.

JÜLİDE İSKENDEROĞLU İÇİN DESTEK İSTEDİ

Konuşmasında AK Parti Çanakkale Belediye başkan adayı Jülide İskenderoğlu'na destek isteyen Bakan Uraloğlu, "Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Aziz milletimiz son seçimlerde Cumhur İttifakı’nı seçerek Cumhurbaşkanımız liderliğinde istikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam demiştir. Şimdi aynı desteği Cumhur İttifakı'nın Çanakkale Belediye başkanı adayı Jülide İskenderoğlu Hanımefendi için istiyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra Çanakkalelilerin destekleriyle Çanakkale'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine yakışır hizmetlere Cumhur İttifakı'yla kavuşturmaya devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahı farklı bir Çanakkale'ye uyanacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler kurdele keserek Çan/Etili, Bayramiç çevre yolları ve Çanakkale Merkez Sarıcaeli Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi.