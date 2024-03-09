Bakan Uraloğlu, Biga Belediyesi'ni ziyaret etti

Başkanlık makamındaki ziyarette, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Karabiga Belediye Başkan Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ile partililer hazır bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.