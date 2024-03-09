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        Bakan Uraloğlu, Biga Belediyesi'ni ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:29
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        Bakan Uraloğlu, Biga Belediyesi'ni ziyaret etti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu.

        Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu'nun İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısının ardından Biga ilçesine geçti.

        Uraloğlu'nu belediyeye gelişinde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile belde belediye başkanları karşıladı.

        Erdoğan, ziyaretin anısına Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti.

        Başkanlık makamındaki ziyarette, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Karabiga Belediye Başkan Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ile partililer hazır bulundu.

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