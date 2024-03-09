Bakan Uraloğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 5 milyon 536 bin araç geçiş yaptı (2)

'SEÇİMİDDİA VE İNANÇ İŞİDİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale programları kapsamında, İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde düzenlenen Cumhur İttifakı’nın Çanakkale Belediye Başkan Adayı AK Parti’li Jülide İskenderoğlu’nun proje lansman toplantısına katıldı. Programda Bakan Uraloğlu’na, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıllık AK Parti hükümetlerinde güzel hizmetler yaptık. Çanakkale’mize yaptığımız hizmetler var. İstanbul’a kadar olan yolu biz bölünmüş yol olarak bitirdik. Önemli bir bölümünü de otoyol olarak bitirdik. Geri kalan Kınalı-Malkara arasının da sözleşmesini yaptık. Bir kredi çalışması var, onu yürütüyoruz. Buradan Bursa'ya, Yalova'ya olan yolu, Balıkesir'e kadar olan yolu, İzmir'e kadar olan yolu bölünmüş olarak bitirdik. İlçelerimiz arasında yollar var. Onların bir kısmını yaptık. Yine adalarımızda yollar var. Bir kısmını yaptık. İhtiyaç olanlar var, onlara devam ediyoruz. Planladıklarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü, gerçekten bir mühendislik eseridir. Çanakkale köprüsünün enlerini biliyorsunuz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atfen 2 bin 23 metre orta açıklığı var. 318 metre ayak yüksekliğiyle 18 Mart'a işaret var orada. Yine orada ay yıldızımızdan, bayrağımızdan renklerini alan kırmızı ve beyaz renklerimizi var. Türk İslam motiflerini orada yansıtan motiflerimiz var. Onun için böyle bir eseri ülkemize ve Çanakkale’mize kazandırmış olmaktan gerçekten gururluyum. Oradan 5,5 milyon araç geçti. Artık Çanakkale'de sis var vesaire karşıya geçebilir miyiz düşüncesi yok. Şimdi Assos ve Troya Tünelleri, Küçükkuyu Ayvacık Yolu. Sadece orası mı. Orası aynı zamanda bizim güneye açılan kapımız. Orayı bitirdik. Çanakkale'de hiç tünel yoktu. Tünellerle beraber bitirdik. Çanakkale'nin merkezinde köprülü kavşaklar yaptık. Burada birçok hizmetimizi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'SEÇİM İDDİA İŞİDİR'

Çanakkale'yi desteklemeyi sonuna kadar devam edeceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Seçim iddia ve inanç işidir. Seçime 21 günümüz kaldı. Gerçekten kendimizi iyi anlatırsak, çok insana temas edebilirsek Allah'ın izniyle bu seçimi alırız. Ben böyle bir ekip ve çalışma görüyorum. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren de Çanakkale’mizi şimdiye kadar olduğu gibi bundan daha fazlasıyla inşallah destekleyeceğiz. Ulaşımından diğer bütün konulara kadar yani sadece ulaşım konusu değil belediyecilik anlamında da biz ne yapabileceksek o noktada olacağız. Cumhur İttifakı ile beraber inşallah yolumuza devam ediyoruz" dedi. Program, Bakan Uraloğlu’nun Cumhur İttifakı’nın Çanakkale Belediye Başkan Adayı AK Parti’li Jülide İskenderoğlu ve belediye meclis üyesi adaylarıyla fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN BİGA BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çanakkale programları kapsamında Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Uraloğlu’na AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.